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ЛДПР проводит внутреннее расследование в связи с фейком про смерть Жириновского

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов заявил РИА «Новости», что проводится внутреннее расследование в связи с публикацией сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера партии Владимира Жириновского.

«Мы сделаем выводы, сообщим, но это не дело нескольких дней», — сказал депутат.

Ранее сам Пронюшкин заявил, что пост о смерти Владимира Жириновского случайно попал в его Telegram-канал при пересылке.

25 марта в Telegram-канале Mash появилась информация о смерти Жириновского, которую впоследствии опровергли, в том числе, председатель ГД Вячеслав Володин. Спикер Госдумы рекомендовал сложить полномочия сенатору после фейка о смерти Жириновского.

Впоследствии первый заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной думе Василий Власов направил запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой принять меры к Telegram-каналу Mash, заявившему о якобы смерти Владимира Жириновского. По мнению Власова, надо рассмотреть возможность запрета деятельности Telegram-канала.

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