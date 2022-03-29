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Мединский: Россия получила подтверждение от Украины о ее стремлении к безъядерному статусу

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы получили письменные предложения от Украины, подтверждающие их стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу, с отказом от производства и размещения всех видов оружия массового поражения, включая химическое и бактериологическое», — уточнил он.

Также предлагается запретить нахождение на территории Украины иностранных военных баз и иностранных войск.

Кроме того, Мединский сообщил, что Москва делает два шага навстречу Киеву для деэскалации.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме и длился около трех часов.

Ожидается, что переговоры продолжатся в среду, 30 марта.

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