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Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

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Евгений Ройзман/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, подразделения которых принимают участие в специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил адвокат Ройзмана, Юлия Федотова. При этом она уточнила, что решение было вынесено по одному из двух административных протоколов.

Рассмотрение второго административного протокола также началось.

Ранее в Приморском крае суд принял решение назначить депутату думы Артемовского городского округа Семену Сесекину административный штраф в размере 60 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России в соцсетях.

Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за распространение ложной информации о российских госорганах, работающих за границей. Поправки расширяют ранее принятый закон о фейках о российской армии. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС России и других ведомствах. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, тюремный срок может достигать 15 лет.

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