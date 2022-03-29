Турция заявила о сближении позиций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле заявил, что видно сближение позиций Москвы и Киева, а по некоторым вопросам сторонам удалось достичь понимания. Об этом сообщает ТАСС.

«С удовольствием замечаем сближение позиций Москвы и Киева. <...> С начала переговоров самые осмысленные продвижения произошли сегодня. По некоторым вопросам удалось достичь взаимопонимания», — сказал он в ходе брифинга.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее назвал продуктивным прошедшие в Стамбуле переговоры.