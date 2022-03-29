Член украинской делегации: Киев считает гарантами своей безопасности страны СБ ООН

Член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина видит гарантами своей безопасности страны Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Арахамии, ряд стран дал свое предварительное согласие на защиту Украины.

«Кого мы видим гарантами — во-первых, страны Совбеза ООН: Великобритания, КНР, Россия туда тоже входит, но мы отдельно будем об этом говорить, Германия, Канада, Польша, Израиль, Турция», — подчеркнул Арахамия.

Как отметил Арахамия, предполагается, что другие страны, если захотят, позже смогут присоединиться к этому международному договору.

Киев предлагает новую систему гарантии безопасности для Украины, обратил внимание Арахамия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Также в Кремле прокомментировали уровень поддержки населением специальной операции на Украине.