В Госдуме оценили итоги российско-украинских переговоров

Первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа считает, что итоги последних российско-украинских переговоров могут быть заявкой на завершение спецоперации в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хочется верить, что это серьезная заявка, на то, что эта войсковая операция уже близка к завершению. Многие вопросы практически решены. Нужно определиться по некоторым нюансам касательно военного составляющего будущего Украины», — сказал он.

Чепа выразил надежду, что операция скоро закончится и что больше не будет жертв.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча проходила в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов.

По итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва делает два шага навстречу Киеву для деэскалации. Также он рассказал, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.