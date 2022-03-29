Российско-украинские переговоры продолжатся в видеоформате

Очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле подошел к концу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в делегации РФ. По его сведениям, в дальнейшем переговоры продолжатся в видеоформате.

Источник уточнил, что российская делегация покинет Стамбул позднее 29 марта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».