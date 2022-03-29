МИД предостерег Байдена от совершения непоправимого под действием эмоций

Россия надеется, что эмоциональность президента США Джо Байдена, на которую сослались в Белом доме после его резких высказываний в отношении российского лидера Владимира Путина, не приведет мир на грань катастрофы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Если говорят, что это эмоции, вы же понимаете, что это начинает превалировать над разумом, профессионализмом, логикой. Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы», — сказала она.

26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». Позже в Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.

Помимо этого, во время своего визита американский президент посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал Путина «мясником».

Комментируя высказывания американского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Байдена про Путина вызывают тревогу.