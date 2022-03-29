В МИД прокомментировали заявления депутата об «ударах» по Азербайджану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявления депутата Михаила Делягина про Азербайджан и Карабах не соответствуют позиции Москвы. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Любые подобные заявления мы считаем недопустимыми», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление депутата Государственной думы Михаила Делягина о якобы ударах РФ по нефтяной инфраструктуре Азербайджана.

Он также призвал контролировать эмоции и воздерживаться от подобных утверждений, тем более в отношении партнеров России, коим является Азербайджан.

Песков подчеркнул, что сдержанность в эмоциях нужна в условиях, когда Россия прикладывает большие усилия по поддержанию мира в карабахском регионе и выполнению Ереваном и Баку своих обязательств.