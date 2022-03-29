Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО вступление в альянс

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процедуру приема в альянс новых членов. Об этом сообщает портал Yle.

По мнению главы Финляндии, его стране необходимо и дальше укреплять безопасность, изучая все возможности и перспективы.

«С этой целью во вчерашней беседе с генеральным секретарем Столтенбергом были подробно рассмотрены принципы и процедуры НАТО по приему новых членов», — отметил Ниинистё.

Известно, что 62% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 16% респондентов — против, а остальные затруднились ответить.

Ранее Ниинистё сказал, что вступать Финляндии в НАТО или нет, решит правительство, а самое главное для страны — ее безопасность. Президент добавил, что, если его страна все же решит вступить в Североатлантический альянс, ситуация на границе Финляндии и России станет постоянно напряженной. Кроме того, Москва может предпринять обещанные встречные шаги.