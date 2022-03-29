Захарова призвала ЕС отказаться от конфронтационного подхода в оборонной стратегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от конфронтационного подхода в отношении Москвы на фоне принятия Брюсселем оборонной стратегии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы призываем Евросоюз отказать от заведомо обреченного на провал конфронтационного подхода в отношении нашей страны и наших союзников, вернуться к соблюдению принципов Устава ООН и хельсинского заключительного акта 1975 года», — сказала она.

Также Захарова выразила надежду, что США «не подложат под стратегический компас Брюсселя свой топор войны, чтобы ЕС окончательно не сбился с пути».

Кроме того, спикер внешнеполитического ведомства отметила, что «стратегический компас» ЕС не тянет на самостоятельную стратегию и не может служить надежным навигатором в усложнившейся геополитической обстановке.

Ранее лидеры стран Евросоюза одобрили первую в истории организации оборонную концепцию, которая получила название «Стратегический компас». Ожидается, что концепция станет дополнением к имеющемуся взаимодействию с НАТО.