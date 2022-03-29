Захарова обвинила Польшу в разрушении двухсторонних отношений

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Польша занимается разрушением отношений с РФ, сообщает РИА «Новости».

«Просто разрушение двухсторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами», — сказала она, прокомментировав предложения о якобы возможной высылке посла РФ из Польши.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов, на выдворении которых до этого настаивала Польша. По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 человек.

Сам посол России в Варшаве Сергей Андреев отметил, что по его словам, текущая ситуация между двумя странами может привести к взаимному закрытию посольств с Польшей, хотя до разрыва отношений не дойдет. Дипломат добавил, что Варшава не дала согласия на приезд новых дипломатов на замену высланным, что сильно урежет возможности для нормальной работы.