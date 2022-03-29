В Совфеде намерены подготовить рекомендации по купированию акций «пятой колонны»

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что верхняя палата российского парламента может подготовить предложения по купированию подрывных акций «пятой колонны», комиссия рассчитывает в ближайшее время организовать ряд совещаний на эту тему. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, комиссия проведет рабочие встречи с депутатами Госдумы, представителями министерств, гражданского общества, а также проведет консультации с партнерами по межпарламентскому диалогу.

«После этого комиссия намерена подготовить ряд конкретных рекомендаций, в том числе и законодательного характера», — уточнил Климов.

6 марта сообщалось, что трое участников несанкционированной акции напали на сотрудников полиции в Санкт-Петербурге. По данным МВД, в городе в несогласованной акции приняли участие порядка 1500 человек, 750 из них задержали. В других городах участие в несанкционированных акциях приняли 1200 человек, задержаны 1061.