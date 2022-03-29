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Захарова призвала не фокусироваться на месте переговоров России и Украины

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на месте переговоров России и Украины фокусироваться не стоит, сам факт их проведения намного существеннее. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Я бы все-таки не фокусировалась на месте проведения переговоров, согласитесь, это не главное. <...> Где — с точки зрения географии, с точки зрения места — это уже детали», — сказала она.

Ранее сообщалось, что очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле подошел к концу. Источник уточнил, что российская делегация покинет Стамбул не позднее 29 марта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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