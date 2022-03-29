Встречу глав Минобороны стран Вышеградской группы отменили из-за мнения Венгрии о санкциях

Встреча министров обороны «Вышеградской четверки» — Чехии, Польши, Венгрии и Словакии — в Будапеште не состоится из-за позиции премьера Венгрии Виктора Орбана по Украине. Об этом сообщает издание Еuractive со ссылкой на источники в минобороны Словакии.

Встреча, организованная Венгрией, должна была состояться 30-31 марта, однако Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за «недостаточной поддержки» Венгрией действий против России из-за ситуации вокруг Украины. Венгрия одобрила санкции ЕС против России, однако выступает против ограничений, направленных на импорт энергоносителей, а также отказалась быть «транзитом» для поставок оружия Украине.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в свою очередь заявила, что позиция Венгрии по конфликту на Украине близка к пророссийской и предположила, что Будапешт хочет заполучить «дешевый российский газ» или «украинское Закарпатье».