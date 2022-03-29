Бельгия вслед за Нидерландами высылает российских дипломатов

Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности», сообщает телеканал RTBF.

«Федеральное правительство приняло решение о высылке 21 специалиста, аккредитованного в качестве российских дипломатов в посольстве России в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене, за их причастность к шпионажу и негативного влияния, угрожающего безопасности страны», — заявила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес.

Упомянутые лица должны будут покинуть территорию Бельгии в течение 15 дней, уточнила глава бельгийской дипломатии.

Ранее 29 марта Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности».

18 марта Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и в связи с военной операцией РФ на Украине.