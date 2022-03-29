Ирландия высылает четырех российских дипломатов

Власти Ирландии уведомили посла РФ в Дублине Юрия Филатов о решении выслать четырех российских дипломатов, сообщает Reuters.

По словам главы МИД Ирландии Саймона Ковни, высылка сотрудников российского посольства связана с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

«Сегодня днем МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей 9 Венской конвенции», — рассказал он.

В посольстве РФ подтвердили ТАСС, что получили от МИД Ирландии информацию о высылке четверых дипломатов.

Ранее министерство иностранных дел Нидерландов сообщило о высылке 17 российских дипломатов — они, по мнению ведомства, «представляют угрозу безопасности». Вслед за Нидерландами о высылке российских дипломатов объявила Бельгия.

18 марта Латвия, согласовав с Литвой и Эстонией, приняла решение о высылке трех сотрудников посольства России «в связи с деятельностью, противоречащей их дипломатическому статусу» и в связи с военной операцией РФ на Украине.