Мединский: деэскалация на Киевском направлении не означает прекращения огня

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом он сообщил телеканалу RT.

По его словам, такие меры приняты в том числе из-за того, что в Киеве находятся люди, которые должны принимать решения.

«Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях — киевском и черниговском. <…> Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — сказал он.

Ранее очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле подошел к концу. Источник уточнил, что российская делегация покинет Стамбул не позднее 29 марта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.