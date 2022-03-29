Мединский рассказал о деталях деэскалации в направлении Киева

Генеральный штаб РФ в ближайшее время огласит детали по деэскалации в направлении Киева. Об этом в беседе с RT заявил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

«В заявлении министерства обороны сегодня было сказано, что конкретные детали Генштаб огласит в ближайшее время, что будет означать притормаживание или деэскалация конфликта на двух направлениях», — сказал он.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся 29 марта в Стамбуле во дворце Долмабахче. Переговорный процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию представлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля, затем делегации встретились еще два раза, после чего переговорный процесс перешел в видеоформат. Кроме того, в рамках дипломатического форума в Анталии прошла встреча глав МИД двух государств.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский ранее назвал продуктивным прошедшие в Стамбуле переговоры, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций Москвы и Киева.