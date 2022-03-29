В ГД назвали высылку российских дипломатов из стран ЕС «началом дипломатической войны»

Депутат Государственной думы РФ от «Единой России» Олег Морозов полагает, что высылку работников посольств России из нескольких стран можно считать началом дипломатической войны. Его цитирует РИА «Новости».

«Это начало откровенной дипломатической войны. А на войне ответные меры могут и должны быть ассиметричными и жесткими. Полагаю, что для некоторых европейских диппредставительств встречные ограничения должны быть максимально чувствительными», — сказал Морозов.

В качестве «чувствительных мер» депутат предложил не только симметрично выслать дипломатов «недружественных стран», но и остановить возможность найма персонала из числа российских граждан.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». Несколькими часами ранее МИД Нидерландов также сообщил о высылке 17 российских дипломатов.