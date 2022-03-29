На Украине предложили законодательно закрепить запрет символов Z, V и O

Украинские депутаты зарегистрировали законопроект, запрещающий публичное использование, изготовление и распространение символов Z, V и O для выражения поддержки России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.

«Суть очень проста — запретить любое использование и пропаганду символики», — указано в сообщении украинского парламента.

Новый законопроект предполагает уголовную ответственность в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком на пять лет с конфискацией имущества или без.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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