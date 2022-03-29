BFMTV: переговоры Путина и Макрона завершились

Президент России Владимир Путин завершил переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Беседа длилась около часа.

Ранее французский лидер сообщал, что намерен в ходе этого разговора обсудить с российским лидером организацию гуманитарной операции для эвакуации всех желающих из Мариуполя при участии Греции и Турции.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».