Москва пообещала ответить на «удар» Бельгии — высылку 21 российского дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Бельгии не останется без ответа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Воспринимаем данное решение как целенаправленный удар по самим основам дипломатических отношений с Россией», — заявила дипломат.

29 марта стало известно, что Бельгия высылает 21 российского дипломата «за шпионаж или угрозу безопасности». В их числе — сотрудники в посольстве России в Брюсселе или Генеральном консульстве в Антверпене. Посол России в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку дипломатов из королевства и назвал ее полностью необоснованной.

Несколькими часами ранее МИД Нидерландов сообщил о высылке 17 российских дипломатов. Накануне, 28 марта, 45 российских дипломатов покинули Польшу.

МИД РФ уже пообещал принять ответные меры на высылку дипломатов.