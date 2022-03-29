В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что договоренности России и Украины в Стамбуле превратятся в конкретные действия с обеих сторон. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Полагаю, что для нас важно, чтобы эти договоренности как можно скорее были преобразованы в конкретные соглашения и действия на земле», — сказал он.

Ранее очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле подошел к концу. Источник уточнил, что российская делегация покинет Стамбул позднее 29 марта.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу.