Путин назвал Макрону способ решения гуманитарного кризиса в Мариуполе

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам.

«Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие», — говорится в публикации на сайте Кремля.

Также были обсуждены вопросы, связанные с переходом к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС.

Ранее BFMTV сообщил о завершении переговоров президентов. Беседа длилась около часа.

Путин и Макрон неоднократно проводили переговоры по ситуации на Украине. После одного из разговоров французский лидер заявил, что обстановка в стране может ухудшиться. Французский президент был настроен «пессимистично».