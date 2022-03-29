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Шольц, Байден, Макрон, Джонсон и Драги призвали Россию вывести войска с Украины

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POOL/Reuters

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон вместе с премьерами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсом, а также канцлером Германии Олафом Шольцем призвали Россию вывести войска с Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Они снова призвали российского президента Путина согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем», — сказал он.

Они также потребовали позволить поставить Украине гуманитарную помощь и создать гуманитарные коридоры.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на 26 марта согласовано десять гуманитарных коридоров. В частности, был открыт гумкоридор из Мариуполя в Запорожье. Также они должны заработать в Киевской области, Луганской области, Бородянке и других населенных пунктах.

До этого Верещук сообщила, что на 19 марта согласованы 10 гуманитарных коридоров для мирных граждан.

Верещук также рассказала, что в Луганской области людей вывезут из города Кременная в город Лиман. Эвакуация мирных жителей также будет производиться из городов Рубежное, Попасная, Счастье, села Горское Луганской области в Славянск Донецкой области.

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