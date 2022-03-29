Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

В Раду внесли законопроект об уголовном сроке для незаконно покинувших Украину

Слушать
Остановить
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Верховную раду внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для некоторых категорий граждан, покинувших Украину «незаконно» после введения военного положения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Список тех, кто понесет уголовную ответственность за выезд «без законных оснований», велик: он включает военнослужащих, резервистов, нардепов Рады, депутатов местных советов, чиновников, работников правоохранительных органов, судей разных уровней, прокуроров.

Законопроектом за незаконный выезд предусмотрено наказание в виде сроков от 5 до 10 лет тюрьмы. Более жесткое наказание — от 7 до 12 лет в заключении — грозит военнослужащим и пограничникам, которые способствовали незаконному выезду украинцев из страны.

Военное положение было введено на Украине 24 февраля — в день начала российской спецоперации по защите Донбасса. Накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока военного положения на 30 суток с 26 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, — в проекте «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+