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В США заявили, что запас санкций против России «иссякнет не скоро»

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Emily Elconin/Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США сохраняют потенциальные дополнительные санкции в отношении России. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Конечно, мы будем продолжать наращивать, и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют», — сказала она.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты намерены ввести санкции против ряда российских компаний, которые предоставляют услуги и товары разведке и ВС РФ.

Уточняется, что минфин США готовится объявить об этих санкциях уже на следующей неделе.

По данным издания, под санкции могут попасть такие компании, как «Серния Инжиниринг» — специализируется на разработке решений и поставке высокотехнологичного оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники, «Сертал» — занимается оборудованием для измерений и исследований в области микроэлектроники, а также связанные с ними юрлица. Власти США полагают, что эти компании являются «ключевыми звеньями в поставках вооружений для российских спецслужб».

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