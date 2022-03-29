В Белом доме прокомментировали заявление Байдена о Путине

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что президент США Джо Байден сам решает, что говорить в своих выступлениях о руководстве России. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

«Могу сказать вам из опыта работы с президентом Байденом, только президент Байден решает, что он будет говорить. Заявление было лишь подтверждением того, что вы услышали от президента. Это заявление не означало официальной перемены политики», — сказала она.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не проводят политику, направленную на то, чтобы добиться свержения Владимира Путина с поста президента России. Таким образом он объяснил свое высказывание, сделанное во время визита в Варшаву 26 марта.

Байден подчеркнул, что выражал только свое моральное негодование и не приносит за это никаких извинений. Президент США также подчеркнул, что его заявления о президенте РФ не осложнят дипломатические взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине.