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Великобритания готова быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева

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Henry Nicholls/Reuters

Постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Барбара Вудворд заявила ТАСС, что Лондон готов быть гарантом безопасности для Украины в случае обращения Киева.

Она напомнила, что Лондон оказывает Киеву значительную военную помощь и гуманитарную поддержку, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон практически каждый день разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией по гарантиям безопасности.

Он напомнил о пятой статье Вашингтонского договора, в котором прописано, что если кто-то нападет на одну из стран — членов НАТО, то все остальные члены обязаны ее защищать.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает на что-то подобное: если какая-то страна извне нападет на Украину, то те государства, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение суток предоставят стране необходимое оружие, а также примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции.

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