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Вучич заявил, что с Путиным ему разговаривать легче, чем с Байденом

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Президент Сербии Александр Вучич признался, что с российским лидером Владимиром Путиным ему общаться легче, чем с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, напряжение перед встречей с Путиным меньше, чем перед встречей с Байденом, потому что нет давления по вопросу Косово. Вучич напомнил, что встречался с ним (с Путиным) 19 раз, и разговоры были разными.

«Тяжелее всего, когда он был очень тихий. Это было, думаю, два раза из всех наших 19 разговоров. Но это было давно, сейчас у нас состоялся полностью открытый разговор 25 ноября», — рассказал президент Сербии.

Ранее Вучич заявил, что резкие заявления Байдена в отношении Путина демонстрируют продолжение и развитие геополитического конфликта. По его словам, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который тщательно готовится к публичным выступлениям.

С момента начала военной операции России на Украине президент США Джо Байден сделал ряд заявлений в адрес российского президента Владимира Путина, которые в Кремле назвали некорректными. Так, Байден называл Путина «военным преступником» и «мясником».

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