Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в китайский город Тунси, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

31 марта в Тунси должна пройти встреча министров иностранных дел в формате стран — соседей Афганистана.

30 марта прибывшие для переговоров дипломаты будут заняты двусторонними встречами с зарубежными коллегами, указала Захарова.

Ранее Лавров заявил, что сегодня стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду Запада, становится все меньше. Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы.