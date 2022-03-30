Посол Антонов призвал США вернуться к профессиональному диалогу по ядерной безопасности

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия призывает США вернуться к неполитизированному, профессиональному диалогу в области физической ядерной безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать заявления заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу режиму физической ядерной безопасности.

«Подобные заявления — очередная попытка перенести русофобскую риторику на многосторонние площадки», — ответил посол.

Антонов также напомнил, что в ходе специальной операции ВС РФ взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС на украинской территории с целью не допустить ядерных провокаций со стороны националистических или иных террористических формирований.

Он отметил, что российские военнослужащие не вмешиваются в работу станций, а только охраняют их, поэтому ничто не представляет угрозу режиму физической ядерной безопасности.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с пожарами рядом с Чернобыльской АЭС.