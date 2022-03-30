В Китае началась встреча Сергея Лаврова и Ван И

В китайском городе Тунси началась встреча министров иностранных дел России и Китая, Сергея Лаврова и Ван И, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Начались переговоры Сергея Лаврова и Ван И в Китае», — пишет Захарова.

Между тем, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Россия заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем.

31 марта в Тунси должна пройти встреча министров иностранных дел в формате стран — соседей Афганистана.

30 марта прибывшие для переговоров дипломаты будут заняты двусторонними встречами с зарубежными коллегами, указала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сегодня стран, жертвующих своими национальными интересами в угоду Запада, становится все меньше.

Соответствующее заявление дипломат сделал во время выступления на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы.