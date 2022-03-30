Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и России сохранили правильное направление

Министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И в ходе очной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что отношения между их странами сохранили правильное направление, несмотря на внешние угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с начала 2022 года отношения между Китаем и Россией выдержали новые испытания изменениями международной обстановки, а также показали твердую тенденцию развития.

Ван И добавил, что стремление Москвы и Пекина развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях — еще крепче.

Ранее в китайском городе Тунси начались переговоры министров иностранных дел России и Китая, Сергея Лаврова и Ван И.

28 марта официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти намерены принять меры в ответ на антироссийские санкции, которые причиняют ущерб Китаю.