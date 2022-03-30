Главы МИД РФ и Китая назвали контрпродуктивными санкции США и их союзников против Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал главе МИД КНР Ван И о ходе специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Также российский министр проинформировал китайского коллегу по динамике переговорного процесса с Киевом.

«Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами», — говорится в заявлении МИД РФ.

Переговоры министров проходят в китайском городе Тунси.

Ранее глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и России сохранили правильное направление.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».