Канадский парламент выступил за отмену визового режима с Украиной

Большинство канадских депутатов поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной, сообщает »Укринформ».

Законодатели проголосовали за отчет постоянного комитета парламента Канады, члены которого поддержали введение безвизового режима с Украиной. Отчет предложил ввести безвизовый режим поездок в Канаду, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд (eTA).

Депутаты также порекомендовали правительству увеличить количество персонала, «чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса». На сегодняшний день в Канаде действует упрощенный режим путешествий для украинцев.

Ранее стало известно, что Италия предоставит украинцам вид на жительство сроком на 12 месяцев, что позволит им получить доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Премьер-министр Италии Марио Драги подписал соответствующий указ 29 марта. Согласно документу, правительство разработает инструменты временной защиты и помощи для беженцев, прибывающих с Украины.