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Власти Сирии объявили о готовности торговать с Россией в рублях

Посол Сирии в России заявил о возможном признании ДНР и ЛНР

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Omar Sanadiki/Reuters

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил о возможном признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также о готовности торговать с Россией в рублях, сообщает ТАСС.

«Сирия сотрудничает с двумя республиками на благо народов и готова расширять это сотрудничество, если оно отвечает общим интересам, а вопрос официального признания остается вопросом, требующим дальнейшего изучения и координации между двумя сторонами», — заявил Хаддад.

Также он ответил, обсуждается ли вопрос об использовании российского рубля в международных расчетах.

«Сирия первой призвала мир отказаться от гегемонии доллара, потому что он является основным инструментом в гегемонии США над мировой экономической системой, с 2011 года Сирия добавила российский рубль и китайский юань в свой валютный портфель <...> Сирия сотрудничает с Россией таким образом, чтобы это служило интересам обеих сторон, в том числе и в финансовой сфере. И этот вопрос, конечно, нужно обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих сторон», — заявил Хаддад.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и России сохранили правильное направление.

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