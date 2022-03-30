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Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на Южно-Украинскую АЭС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Планируется, что генеральный директор поучаствует в переговорах с высшими должностными лицами правительства по поводу запланированного оказания организацией технической помощи.

«Целью визита генерального директора является инициирование оперативного обеспечения безопасности ядерных объектов Украины. Он будет включать отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты...», — пояснили в организации.

Среди других тем, которые намерены обсудить: доставка жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны.

Еще МАГАТЭ разработало конкретные планы оказания помощи ядерным объектам Украины.

«Мы не можем позволить себе больше терять время», — отметил Гросси.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее в ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле.

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