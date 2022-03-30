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Великобритания готовит новый пакет санкций в отношении России

МИД Британии: Лондон введет ограничения на техосмотр самолетов и яхт российских бизнесменов

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Global Look Press

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представит 30 марта в парламенте страны новый проект санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте британского Министерства иностранных дел, передает ТАСС.

Отмечается, что новые меры не позволят предоставлять техническое обслуживание или техническую помощь самолетам или судам российских бизнесменов и их предприятий, которые ранее подпали под британские санкции.

Также правительство Королевства планирует ввести санкции в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

Местные СМИ считают, что инициативы кабмина будут одобрены оппозиционными партиями.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».

Также санкции затронули главу «Сбербанка» Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

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Санкции против России
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