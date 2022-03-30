Великобритания готовит новый пакет санкций в отношении России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представит 30 марта в парламенте страны новый проект санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте британского Министерства иностранных дел, передает ТАСС.
Отмечается, что новые меры не позволят предоставлять техническое обслуживание или техническую помощь самолетам или судам российских бизнесменов и их предприятий, которые ранее подпали под британские санкции.
Также правительство Королевства планирует ввести санкции в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
Местные СМИ считают, что инициативы кабмина будут одобрены оппозиционными партиями.
24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России. Под ограничения попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, а также компания «Российские железные дороги» (РЖД), «Совкомфлот», «РусГидро».
Также санкции затронули главу «Сбербанка» Германа Грефа и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.