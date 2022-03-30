Таксистам в Туркменистане продают портреты нового президента

Полицейские в Туркмении начали продавать водителям такси портреты нового президента республики Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщает радио «Азатлык» (признано иностранным агентом).

Так, полиция Марыйского велаята начала распространять продукцию для маркировки лобовых стекол автомобилей, чтобы «людям было видно, что эта машина — такси».

По словам местных таксистов, полицейские распечатывают по четыре портрета на бумаге А4, после чего многократно ксерокопируют их. В то же время служители правопорядка сами не отделяют портреты друг от друга из-за отсутствия ножниц, так что водителям приходится отрывать каждое фото самим, пишет издание.

Новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов ранее подписал постановление об отставке правительства в полном составе. При этом члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.