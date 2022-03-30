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Генсек НАТО оценил итоги переговоров России и Украины

Генсек НАТО призвал осторожно оценивать итоги российско-украинских переговоров

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Vegard Wivestad Groett/NTB Scanpix/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал в интервью газете Le Monde итоги переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций», — сказал он, отвечая на вопрос о стремлении России сконцентрировать свои усилия на Донбассе.

Столтенберг добавил, что Россия недооценила возможности сопротивления украинцев, переоценив свои собственные силы.

Также в ходе интервью он заявил, что Украина сама должна решать, становиться ли кандидатом на вступление в НАТО или придерживаться нейтрального статуса.

Новый раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле во дворце Долмабахче на европейской стороне Босфора 29 марта. Встреча, которая проходила в закрытом для прессы режиме, продлилась около трех часов.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента Владимир Мединский заявил, что РФ получила письменные предложения от Киева, которые подтверждают стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Также он сообщил, что Россия сделает два шага навстречу Украине, в том числе сократит свою военную активность на киевском и черниговском направлениях.

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