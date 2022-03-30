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Премьер Польши заявил, что русофобия стала мейнстримом в Европе

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в ходе пресс-конференции, что сегодня русофобия стала в Европе мейнстримом, и это реальность, в которой приходится функционировать, передает ТАСС.

Политик также добавил, что то, что раньше считалось необходимостью уменьшения цен путем поиска дешевых энергоресурсов в России, сегодня — это плата за «военную машину [президента РФ Владимира] Путина».

Моравецкий подчеркнул, что на фоне ситуации вокруг Украины Варшава устанавливает в этой области определенные стандарты.

30 марта премьер Польши представил «план дерусификации энергетики» страны, заявив о планах полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов — угля, нефти и газа — до конца 2022 года.

Ранее по инициативе властей Польшу покинули 45 российских дипломатов.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, текущая ситуация между РФ и Польшей может привести к взаимному закрытию польских посольств, хотя до разрыва отношений не дойдет. Дипломат добавил, что Варшава не дала согласия на приезд новых дипломатов на замену высланным, что сильно урежет возможности для нормальной работы.

А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Польша занимается разрушением отношений с РФ. По ее мнению, объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами.

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