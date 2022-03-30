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ООН: количество украинских беженцев достигло 4 млн

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Число беженцев из Украины, покинувших свои дома в связи с началом российской военной спецоперации, составляет уже 4 млн, написал в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Беженцев из Украины сейчас 4 млн, через пять недель после начала российской атаки», — заявил он.

Гранди также сообщил о прибытии на территорию Украины с визитом. Во Львове он обсудит способы увеличения поддержки пострадавшим и перемещенным в результате боевых действий людям.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее также прибыл на Украину. Планируется, что генеральный директор поучаствует в переговорах с высшими должностными лицами правительства по поводу запланированного оказания организацией технической помощи.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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