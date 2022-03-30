Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

В Кремле прокомментировали предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия

Песков: «Мы не можем ни с кем обсуждать судьбу регионов России»

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, в частности — предложение Украины отказаться от возвращения Крыма силой оружия.

«Мы не будем вторгаться [в процесс переговоров с Украиной — «Газета.Ru»]. Крым — это часть Российской Федерации. И по нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы российских регионов. А какие-то нюансы переговоров мы обсуждать не будем», — заявил Песков.

Также он прокомментировал требования украинской стороны о предоставлении Украине гарантий в рамках установления нейтральной политики, переадресовав вопрос главе российской делегации.

«Мой коллега Владимир Мединский будет сегодня дополнительно формулировать. Можете обратиться к нему», — посоветовал Песков.

Ранее Кремль прокомментировал прошедшие переговоры России и Украины в Стамбуле.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, указал Мединский. По его словам, российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+