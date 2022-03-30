Аксенов: Крым получил 35 млн кубометров воды по Северо-Крымскому каналу

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что полуостров уже получил 35 млн куб.м воды по Северо-Крымскому каналу. Его слова передают РИА «Новости».

«Сейчас получаем по каналу воду — 13 куб.м в секунду. 35 млн куб.м уже получили. Водоснабжение, водный баланс в Крыму, конечно, изменится», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют остановить работу новых водозаборов, которые были построены для восполнения дефицита воды на восточных территориях полуострова. Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль накануне заявил, что республика полностью откажется от иных источников воды, кроме Северо-Крымского канала, до конца весны.

Ранее заместитель председателя Госкомводхоза Республики Крым Альберт Кангиев заявил, что Северо-Крымский канал впервые за последние восемь лет полностью заполнен водой.

В конце февраля российские войска ликвидировали дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым. Устье перекрытого Северо-Крымского канала находилось в Новой Каховке Херсонской области.