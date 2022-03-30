Huanqiu Shibao: действия США в украинском кризисе не позволяют установить мир

Действия США в украинском кризисе лишь усугубляют ситуацию и не позволяют установить на Украине мир. Об этом пишет китайская газета Huanqiu Shibao.

Авторы статьи называют Вашингтон инициатором кризиса на Украине. При чем подчеркивают, что Соединенные Штаты не до конца поняли свою ответственность за военные действия и не нашли метода не допустить вооруженного конфликта в украинских городах.

В публикации говорится, что американские власти сваливают вину на других и заявляют о планах предоставлять еще больше оружия, вводить все новые санкции.

«Действия США — это не пример ответственного поведения великой державы, а инерционное мышление страны-гегемона, стремящейся обслуживать только свои интересы путем умножения кризисов», — пишет Huanqiu Shibao.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И не подтвердил готовность Пекина выступить гарантом безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».