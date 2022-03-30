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Глава ДНР заявил об освобождении 60% территории республики

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что силы ДНР взяли под контроль примерно 55-60% территории региона.

По его словам, операция по освобождению республики ускоряется, однако пока о сроках завершения говорить преждевременно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Между российской и украинской делегациями прошло несколько раундов переговоров. 29 марта глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский утверждал, что Россия сделает два шага навстречу Украине для деэскалации. По его словам, на последней встрече в Стамбуле Россия получила от Украины понятно сформулированную позицию. Мединский указал, что предложения Украины по гарантиям безопасности не касаются «отдельных территорий» Донбасса, Севастополя и Крыма.

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Операция на Украине. Новости
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