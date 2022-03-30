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Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы Делягина

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата Государственной думы России Михаила Делягина в связи с его публичными заявлениями по Карабаху. Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

«Так, в передаче на канале «Россия 1» от 28 марта 2022 года Михаил Делягин открыто призывал к агрессивной войне против Азербайджанской Республики, делая провокационные заявления о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности страны», — говорится в сообщении.

В отношении российского парламента возбуждены уголовные дела по четырем статьям УК Азербайджана, в том числе он обвиняется в призывах к войне, угрозе совершить теракт, призывах к национальной, расовой вражде и тд..

«В связи с накоплением достаточного количества доказательств для возбуждения уголовного дела, 29 марта 2022 года Михаилу Делягину было предъявлено обвинение по вышеуказанным статьям УК. Он был объявлен Интерполом в международный розыск по решению суда», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Как писали азербайджанские СМИ, Баку возмутили слова Делягина в эфире передачи «60 минут» об агрессии «турецких прокси», которых Россия называет «государством», и угрозы в адрес нефтяной промышленности Азербайджана. Депутат также запустил опрос в своем Telegram-канале с формулировкой «считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?».

Комментируя слова Делягина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал парламентария контролировать эмоции и воздерживаться от подобных утверждений, тем более в отношении партнеров России, коим является Азербайджан.

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