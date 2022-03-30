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Трамп обратился к Путину с просьбой опубликовать данные о связях Хантера Байдена

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Patrick Semansky/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой опубликовать данные о связях Хантера Байдена с российской предпринимательницей, вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает портал Just the News.

«Она дала ему $3,5 млн, так что теперь я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать это. Как получилось, что мэр Москвы со своей женой передали семье Байдена $3,5 млн? Я думаю, что Путин сейчас, наверное, был бы готов дать такой ответ. Я уверен, что он знает», — заявил Байден.

Также американский экс-президент отметил, что очень заинтересован в том, чтобы узнать больше об отношениях Хантера Байдена с Николаем Злочевским, бывшим министром экологии и бизнесменом из Украины, которому принадлежит газовая компания Burisma Holdings. Хантер Байден занимал в этой компании должность одного из членов правления.

Ранее президент США Джо Байден назвал большим везением участие своего предшественника Дональда Трампа в будущих выборах.

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